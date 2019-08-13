МИД РФ объявил украинского дипломата персоной нон грата

Сотрудника украинского генерального консульства в Санкт-Петербурге выслали из Российской Федерации. Об этом во вторник заявили журналистам в российском Министерстве иностранных дел, передает ТАСС.

Подобное решение стало зеркальным ответом на то, что ранее контрразведка СБУ в Львовской области посчитала дипломата генконсульства РФ во Львове шпионом и объявила его персоной нон грата. Он покинул территорию Украины.

В СБУ сочли, что российский дипломат являлся разведчиком, работающим под дипломатическим прикрытием генконсульства РФ. Разведданные для спецслужб РФ россиянин якобы получал от местного жителя во Львовской области.

При этом, как сообщили в МИД РФ, каких-либо доказательств противоправной деятельности, выходящей за рамки выполнения профессиональных обязанностей, связанных с работой консульского учреждения, ему предъявлено не было.