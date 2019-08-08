В Хабаровске собирают подписи за перенос выборов

В центре краевой столицы у здания краевой Законодательной думы проходит сбор подписей за перенос даты выборов в Хабаровском крае. На данный момент подписи оставили более 50 человек, помимо участников акции.

У входа в Закдуму – и фактически у входа в краевой избирком – собрались около 20 человек. Организаторы пикета – представители регионального отделения «Справедливой России». помимо эсеров, в пикете участвуют представители партии «Зеленых» и КПРФ.

Пикетирующие уверены, что перенести выборы необходимо для того, чтобы внести изменения в законодательство и позволить всем кандидатам, которым отказали в регистрации, пройти процедуру заново. Только в этом случае, считают эсеры, жители края получат возможность сделать честный выбор.

- Сейчас мы собрали более 50 подписей. К нам вышли представители избирательной комиссии, поинтересовались, за что люди подписываются. Но сами подписывать отказались, - сообщил руководитель избирательного штаба партии “Справедливая Россия» Антон Плюснин.

Напомним, что губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что отказывается брать на себя ответственность за справедливые выборы в регионе.

Из 23-х кандидатов на пост мэра Комсомольска-на-Амуре на сегодняшний день осталось только четыре. 2 августа избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатов на пост мэра города Юности представителю партии «Зеленые» Андрею Колчину, а также самовыдвиженцам Якову Гринкругу, Ивану Лашманову, Глебу Огаркову, Анне Есипенко и Олегу Панкову. В регистрации было отказано также представителям Партии Роста, "Зеленым", "Справедливая Россия".