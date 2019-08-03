Силуанов отреагировал на новые американские санкции против России

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что будет, если Соединенные штаты Америки введут второй пакет санкций против Российской Федерации в рамках нашумевшего дела Скрипалей. СМИ: в США ввели новый пакет антироссийских санкций по делу Скрипалей

Гибкая макроэкономическая конструкция и взвешенная бюджетная политика позволяют экономике РФ достаточно быстро приспосабливаться к санкционному давлению и внешним неблагоприятным условиям, сообщил первый вице-премьер.

По его словам, решения американской стороны о введении дополнительных ограничительных мер в отношении российской стороны оказывают негативное влияние на двусторонние отношения двух государств, в чем "нет ничего хорошего".

"Относительно государственного долга и корпоративного долга, мы уверены в том, что созданная нами финансовая система позволяет удовлетворить потребности бюджета и предприятий в заемных ресурсах", - подчеркнул министр, пишет ТАСС.

Напомним, как ранее сообщали "Аргументы недели", президент США Дональд Трамп накануне подписан указ о введении второго пакета санкций против России из-за дела по отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.