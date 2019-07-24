В России не приносили извинения Южной Корее за инцидент с самолётами

В посольстве России в Южной Корее сообщили, что Москва не приносила официальные извинения Сеулу за инцидент с военными самолётами над Японским морем. В ведомстве отметили, что местные СМИ часто врут про РФ.

Военному атташе Южной Кореи вручили ноту после инцидента над Японским морем

"Мы видели сообщения в СМИ Республики Корея, в которых цитируются слова, якобы сказанные исполняющим обязанности военного атташе...В этой связи можем от себя сказать... Российская сторона официальных извинений не приносила", - передаёт слова пресс-атташе дипмиссии России Дмитрия Банникова "Интерфакс".

Банников добавили, что они предоставляют информацию, которая "не соответствует действительности".

Отмечается, что Южная Корея потребовала от РФ извинений и гарантий недопущения подобных инцидентов в дальнейшем.