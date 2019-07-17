Москалькова предложила изменить меру пресечения украинским морякам

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова призвала к изменению меры пресечения для украинских моряков, арестованных после задержания, последовавшего за провокацией в Керченском проливе.

"Нужно разобраться со степенью вины этих людей. Мне кажется, было бы гуманно и правильно, если бы им сегодня была бы изменена мера пресечения", - рассказала Москалькова в эфире телеканала "Россия 24".

Кроме того, Москалькова также заявила о размораживании диалога по обмену задержанными гражданами Российской Федерации и Украины и назвала это знаком возможной перезагрузки отношений между двумя государствами.