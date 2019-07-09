Путин уверен, что сближение России и Украины неизбежно

Российский президент Владимир Путин заявил, что сближение Украины и Российской Федерации неизбежно. Глава государства уверен, что в конце концов «здравый смысл восторжествует».

«Я думаю, это неизбежно. Во всяком случае, неизбежно строительство нормальных, дружеских, я бы даже сказал, более чем дружеских, союзнических отношений», - сказал Путин.

Он отметил, что у русских и украинцев общая история и религия, что сближает две нации. При этом Путин подчеркнут, что нынешние жители Украины воспринимают эту общность не как преимущество, а как недостаток, передаёт РИА Новости.

«При этом если часть людей, которые проживают, значительная часть на Украине считает сегодня, что они должны подчеркивать... свою идентичность, бороться за это, у нас в России никто против этого ничего не имеет. Я тоже», - сказал российский лидер.