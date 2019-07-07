"Встану на защиту Зеленского", - телеведущая Скабеева прокомментировала нашумевшее видео украинского президента

В сети обсуждают видеозапись поведения украинского президента Владимира Зеленского во время совещания в Ужгороде. Жителям Украины, проголосовавшим за шоумена на выборах президента, показалось странным его поведение.

В Сети поспорили о странном поведении Зеленского: стресс или сильнодействующие препараты?

Телеведущая Ольга Скабеева в Инстаграм опубликовала скандальное видео и призвала "не травить Зеленского". Ведущая программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" решила защитить украинского президента.

"Трехминутное видео, которое сейчас во всех социальных сетях- эпичный монтаж. Совещание в Ужгороде длилось- час, даже больше. И Зеленский был молодцом", - прокомментировала ролик Ольга Скабеева.