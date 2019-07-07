В Сети поспорили о странном поведении Зеленского: стресс или сильнодействующие препараты?

В интернет-сообществе активно обсуждают видео с совещания Закарпатской таможни в Ужгороде. Пользователей сети насторожило странное поведение президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский заявил о готовности следовать минским соглашениям

Видеоролик назвали «Зеленский сыграл Добкина-младшего», тем самым намекая на украинского депутата Дмитрия Добкина. В 2016 году он начал неадекватно вести себя в зале парламента, передаёт РИА Новости.

На попавшем в Сеть видео Зеленский ведёт себя странно, заметили пользователи. Он пьёт много воды, постоянно озирается по сторонам и сильно нервничает. Комментаторы предположили, что президент Украины сильно устал, а его поведение говорит о стрессе. Другие же решили, что глава государства находится под действием сильнодействующих препаратов.