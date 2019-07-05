Член Совета Федерации Игорь Морозов отреагировал на заявление посла Украины в Норвегии Вячеслава Яцюка о том, что Киев задумался об освоении Арктики. По его слова, это какая-то "фантазия", которую даже Владимир Зеленский придумать не сможет.

Украина может стать "арктическим игроком", считает посол

"Мне представляется, что посол перепутал интересы Украины... Фантазия о том, что Украина может быть каким-то игроком в Арктике - это то, что даже Зеленский придумать себе не может. Я полагаю, что продолжается пустая дипломатическая болтовня, характерная для украинской дипломатии", - передаёт слова сенатора RT.

Морозов отметил, что такой вариант развития событий тоже можно рассматривать, если Украина наладит сотрудничество с Россией.