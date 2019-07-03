Зеленский сказал Трюдо, что тот вдохновил его уйти в политику

Лидер Украины Владимир Зеленский во время визита в Торонто признался премьер-министру Канады Джастину Трюдо, что тот вдохновил его попробовать свои силы в политике.

На Украине депутат пожалел, что голосовал за Зеленского, и назвал того Наполеоном

Зеленский сказал, что Трюдо стал одним из тех, на кого он ориентировался, начиная свой путь в политике. Также президент Украины поблагодарил Канаду за поддержку, которая страна оказывает его государству, передаёт RT.

«Канада действительно друг Украины. Она подтвердила это реальными шагами по поддержке нашей страны в санкционной политике против агрессии России, а также в сохранении суверенитета и защите территориальной целостности», - заявил Зеленский.