Путин поручил полиции разобраться с гражданством для украинцев
2 июля 2019, 21:16 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]
Российский президент дал поручение МВД РФ проанализировать практику упрощенного приема украинцев в гражданство РФ. Об этом во вторник сообщает РИА Новости.
Поручение появилось по итогам прямой линии, прошедшей недавно. Документ опубликован на сайте Кремля.
В списке поручений значится задание проанализировать практику упрощенного приема в гражданство РФ. После этого в полиции должны быть выработаны предложения дополнительных преференций.
Срок исполнения определен первым августа 2019 года. Ответственным назначен глава Министерства Внутренних дел Владимир Колокольцев.