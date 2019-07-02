Путин поручил полиции разобраться с гражданством для украинцев

Российский президент дал поручение МВД РФ проанализировать практику упрощенного приема украинцев в гражданство РФ. Об этом во вторник сообщает РИА Новости.

Поручение появилось по итогам прямой линии, прошедшей недавно. Документ опубликован на сайте Кремля.

В списке поручений значится задание проанализировать практику упрощенного приема в гражданство РФ. После этого в полиции должны быть выработаны предложения дополнительных преференций.

Срок исполнения определен первым августа 2019 года. Ответственным назначен глава Министерства Внутренних дел Владимир Колокольцев.