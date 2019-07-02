Совет Европы попросил у России еще денег
2 июля 2019, 20:34 [ «Аргументы Недели» ]
Российская Федерация должна выплатить в бюджет Совета Европы еще пятьдесят пять миллионов евро. Об этом заявил пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген, передает портал РИА Новости.
Напомним, как ранее сообщали "Аргументы недели", Россия во вторник, 2 июля, осуществила выплату своего взноса за 2019 год в бюджет Совета Европы. Сумма взноса составила около тридцати трех миллионов евро.
Хольтген в беседе с журналистами выразил надежду, что долг за предыдущие годы (2017-й и 2018-й), когда российская делегация фактически не участвовала в работе Парламентской Ассамблеи, также будет оплачен.