Совет Европы попросил у России еще денег

Российская Федерация должна выплатить в бюджет Совета Европы еще пятьдесят пять миллионов евро. Об этом заявил пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген, передает портал РИА Новости. Россия осуществила взнос в бюджет СЕ

Напомним, как ранее сообщали "Аргументы недели", Россия во вторник, 2 июля, осуществила выплату своего взноса за 2019 год в бюджет Совета Европы. Сумма взноса составила около тридцати трех миллионов евро.

Хольтген в беседе с журналистами выразил надежду, что долг за предыдущие годы (2017-й и 2018-й), когда российская делегация фактически не участвовала в работе Парламентской Ассамблеи, также будет оплачен.