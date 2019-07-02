К визиту Путина в Италии подготовились при помощи иконы и трактора

Художник Дарио Гамбарин к скорому приезду президента России Владимира Путина в Италию нарисовал с иконы портрет князя Владимира, крестителя Руси. При создании шедевра главную роль играл трактор.

Все дело в том, что изображение святого равноапостольного великого князя Владимира итальянец исполнил на поле с пшеницей, создав линии рисунка при помощи трактора. Так мастер подарил Владимиру портрет Владимира 100х240 м.

"На первой встрече с папой Франциском в 2013 году Путин подарил ему икону Владимирской Богоматери. И я хотел сделать ответную любезность, и в качестве ответного подарка посвятил ему изображение Владимира", - заявил Гамбарин.

По словам художника, его "полевое" творение предпочтительнее лицезреть рано утром или вечером - после заката - с высоты 600-700 метров, поскольку солнце создает блики на скошенной пшенице, и очертания видны не очень четко.