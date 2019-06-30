Саакашвили предложил Ляшко отдать свой дом детям и был послан в Грузию

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в прямом эфире устроил скандал с главой Радикальной партии Украины Олегом Ляшко. Политики припомнили друг другу все провалы и неудачи и быстро перешли на взаимные оскорбления.

Во время ток-шоу тема коснулась семей с больными детьми, а также трудностей, с которыми сталкиваются родители детей с ДЦП, передаёт "Российская газета". Саакашвили предложил Ляшко вместо пустых разговоров на телевидении отдать в помощь детям свой особняк в Конча Заспе и пожертвовать на лечение миллион долларов из личных средств. В ответ на это Саакашвили был послан обратно на родину.

«А вы не хотите поехать в родную Грузию, где против вас есть приговор на шесть лет? Для того, чтобы к родному народу приехать и выполнять законы Грузии», - предложил Ляшко бывшему грузинскому президенту.

После этого Саакашвили напомнил своему оппоненту, что построил в Одессе дорогу, а Ляшко упрекнул в том, что он «болтает и ничего не строит».