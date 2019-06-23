В Госдуме предложили ввести санкции в отношении Грузии

Председатель партии "Справедливая Россия", руководитель думской фракции Сергей Миронов предложил ввести экономические санкции в отношении Грузии. чтобы ответить на антироссийские выступления в Тбилиси и позицию властей. По его словам, запрет на импорт товаров станет адекватной реакцией.

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"Глава государства предпринял своевременные меры, чтобы обеспечить безопасность наших граждан. Это надо было сделать в первую очередь. Но теперь нам стоит подумать о следующих шагах в ответ на антироссийские выпады – и не только грузинской оппозиции, но и официального Тбилиси", - передаёт слова депутата РИА Новости.

Политик отметил, что "импорт вина и продуктов из Грузии – это благотворительность в отношении экономики этой страны, причем за счёт отечественных виноделов и аграриев". Миронов заявил, что не видит смысла поддерживать экономические связи со страной, которая проводят параллельно политику против России. Он напомним, что власти Грузии не позаботились о безопасности делегации из РФ.

"Однако вместо того, чтобы принести извинения, президент Грузии Зурабишвили не придумала ничего умнее, чем обвинить в беспорядках Москву", - заключил депутат.