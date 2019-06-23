Саакашвили назвал россиян наглыми и предложил отправить украинцев на отдых в Грузию

Экс-президент Грузии, а ныне гражданин Украины Михаил Саакашвили заявил, что протесты в Тбилиси начались из-за того, что «россияне вообще обнаглели до конца». Также он обратился к украинцам с просьбой отдыхать в Грузии вместо россиян.

Гражданин Украины Саакашвили призвал сменить власть в Грузии

«Вы меня простите, вы знаете, что происходит в Грузии сейчас в связи с тем, что россияне вообще обнаглели до конца. Они там устроили нам: привезли реально одного оккупанта, который воссел в парламенте Грузии, поднял российский флаг, и молодежь выступила», - считает бывший грузинский лидер и экс-губернатор Одесской области.

При этом Саакашвили обратился к гражданам Украины с просьбой отдыхать на грузинских курортах вместо россиян, передаёт РИА Новости. Он рассказал о своих планах обратиться к украинским туроператорам и авиаперевозчикам, чтобы жители страны могли себе позволить посетить Грузию. «Пусть украинцы солидаризуются с грузинами и отдохнут там вместо россиян», - подытожил Саакашвили.