Гражданин Украины Саакашвили призвал сменить власть в Грузии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к своим сторонникам с призывом сменить нынешнюю власть. По словам бывшего президента, а ныне гражданина Украины, «недопустимо, чтобы средневековый феодал управлял страной, претендующей на то, чтобы быть частью Европы».

Саакашвили призвал всех неравнодушных выйти на улицы, чтобы «убрать режим Иванишвили», передаёт МК. «Этот человек должен убраться и вернуть все, что украл у грузинского народа - миллиарды лари в течение последних лет», - заявил он. Также бывший президент страны обвинил Иванишвили в том, что тот «уничтожил грузинскую экономику».