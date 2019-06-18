Трамп назначил нового главу Пентагона

Дональд Трамп в соцсети рассказал, что пост исполняющего обязанности министра обороны Соединённых Штатов займёт Марк Эспер. Президент США отметил, что не сомневается в том, что Эспер «отлично справится» с новой должностью.

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«И.о. министра обороны Патрик Шанахан, проделавший замечательную работу, решил не продолжать процесс утверждения, чтобы посвятить больше времени своей семье. Я благодарю Пэта за прекрасную службу и назначу министра сухопутных сил Марка Эспера новым и.о. министра обороны», - написал американский лидер в Twitter.

Ранее Марк Эспер возглавлял сухопутные войска США, работал в крупной оборонной корпорации и в сенате страны, передаёт РИА Новости.