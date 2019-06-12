Пушков прокомментировал слова Климкина об ответных мерах

Член Совета Федерации, российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы внешнеполитического ведомства Украины Павла Климкина об ответных мерах в отношении России. Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ

Напомним, как писали АН, ранее Глава МИД Украины заявил, что Киев будет придерживаться прагматичного подхода в своей деятельности в Совете Европы в случае возвращения Российской Федерации в ПАСЕ.

По словам Пушкова, никаких "ответных мер" в адрес Совета Европы со стороны Украины, которыми грозит Климкин, не последует. Слова главы МИД Незалежной российский сенатор назвал просто "сотрясением воздуха".

"Украина полностью зависит от главных стран Европы и европейских институтов. Единств. ответной мерой будут новые истерики при прежнем заискивании", - написал Пушков на своей странице в социальной сети Twitter.