Пушков прокомментировал слова Климкина об ответных мерах
12 июня 2019, 19:50 [ «Аргументы Недели» ]
Член Совета Федерации, российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы внешнеполитического ведомства Украины Павла Климкина об ответных мерах в отношении России.
Напомним, как писали АН, ранее Глава МИД Украины заявил, что Киев будет придерживаться прагматичного подхода в своей деятельности в Совете Европы в случае возвращения Российской Федерации в ПАСЕ.
По словам Пушкова, никаких "ответных мер" в адрес Совета Европы со стороны Украины, которыми грозит Климкин, не последует. Слова главы МИД Незалежной российский сенатор назвал просто "сотрясением воздуха".
"Украина полностью зависит от главных стран Европы и европейских институтов. Единств. ответной мерой будут новые истерики при прежнем заискивании", - написал Пушков на своей странице в социальной сети Twitter.