На пост премьера Великобритании претендуют 10 кандидатов

За пост лидера британской Консервативной партии и премьер-министра Великобритании будут бороться десять кандидатов. Об этом объявил в понедельник вечером управляющий комитет партии.

Всего о своих амбициях объявили 13 кандидатов, однако трое из них взяли самоотвод. Причем последний из них - экс-замминистра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Сэм Джима - сделал это за несколько минут до оглашения окончательного списка кандидатов.

Лидерами же предвыборной гонки, по мнению политологов, сейчас являются бывший мэр Лондона и экс-глава Министерства иностранных дел Борис Джонсон, действующий министр иностранных дел Джереми Хант и бывший министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, передает РИА Новости.

Выборный процесс должен завершиться во второй половине июля. До момента избрания нового премьера на этом посту останется Тереза Мэй, которая, как сообщали "АН", накануне официально сложила с себя полномочия премьер-министра, а также покинула пост лидера консерваторов.