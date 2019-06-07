Тереза Мэй сложила полномочия лидера консерваторов

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сегодня покинула пост лидера Консервативной партии, который занимала до сего дня, о чем уведомила партийный руководящий комитет.

Политик уведомила об этом парламентский "Комитет 1922", который объединяет всех депутатов от партии, включая тех, кто не занимает посты в парламенте и правительстве. Об этом сообщает "Би-би-си".

Комитет в связи с этим объявил о начале выдвижения кандидатов в новые лидеры партии. Кандидатуры принимаются до пяти вечера понедельника 10 июня. После этого партия обнародует полный список претендентов.