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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика

Второй тур выборов президента Кипра состоится 24 февраля

18 февраля 2013, 07:21 [ «Аргументы Недели» ]

На выборах президента Кипра ожидается  второй тур. Киприоты не смогли в воскресенье, 17 февраля, выбрать главу государства с первого раза. Ни один из кандидатов в президенты не смог набрать необходимые 50% голосов. Второй тур состоится 24 февраля.

Во втором туре за пост главы государства будут бороться кандидат от правоцентристов Никос Анастасиадис и представитель левой партии АКЕЛ Ставрос Малас. Анастасиадис накануне получил чуть больше 45%. У Маласа - около 27%. Остальные девять кандидатов, среди которых были две женщины, выбыли из дальнейшей борьбы.

Новому президенту Кипра предстоит решать главные проблемы острова - соглашение с кредиторами из ЕС и МВФ. Напомним, Кипр был вынужден обратиться за внешней помощью в 2012 году на фоне бюджетных и долговых проблем.

ИЧ

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