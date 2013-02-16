Путин представил обновлённую Концепцию внешней политики России

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16 февраля 2013, 14:27 [ «Аргументы Недели» ]

Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета Безопасности в пятницу представил обновлённую Концепцию внешней политики Российской Федерации. В Концепции учтены произошедшие за последнее время изменения в мире.

Путин назвал среди них мировой финансовый кризис, перераспределение баланса сил в мире, усиление напряжённости на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

В документе, представленном главой государства членам Совбеза, отражена необходимость сохранения определяющей роли ООН и верховенства международного права, а также уделено необходимое внимание защите прав и интересов российских граждан и соотечественников за рубежом.

"Россия заинтересована в обеспечении благоприятных условий для реализации наших задач в области внутреннего строительства, решения социальных и экономических задач. Безусловно, при определяющей роли Организации Объединённых Наций и верховенства международного права", - подчеркнул Путин.

Он напомнил, что основные принципы внешней политики Российской Федерации остаются неизменными: это открытость, предсказуемость, прагматизм, нацеленность на достижение и отстаивание национальных интересов, безусловно, без всякой конфронтации, сообщает на сайте Кремля.

Путин сказал: "В Концепции делаются акценты на использование современных форм и методов внешнеполитической работы, включая экономическую дипломатию, внедрение так называемых элементов «мягкой силы», грамотное встраивание в глобальные информационные потоки. Уделяется необходимое внимание защите прав и интересов наших граждан и соотечественников за рубежом.

Важно, чтобы реализация Концепции осуществлялась в тесном межведомственном взаимодействии при координирующей роли Министерства иностранных дел".