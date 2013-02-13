Александр Лукашенко желает лично встретиться с Михаилом Саакашвили

Президент Белоруссии Александр Лукашенко желает лично встретиться с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Во вторник об этом грузинскому президенту сообщил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

В Тбилиси на встрече с Саакашвили глава белорусского МИД поблагодарил президента Грузии за то, что "он сделал для Белоруссии с точки зрения "Восточного партнерства" ЕС", передает "Грузия.Online".

"АН" сообщали, что в октябре прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении содействовать возвращению Грузии в Содружество Независимых Государств (СНГ). Власти Грузии во главе с Михаилом Саакашвили в 2008 году во время войны с Южной Осетией вышли из состава Содружества. Победившая на парламентских выборах в 2012 году "Грузинская мечта" заявляет, что Грузия не заинтересована в возвращении в СНГ.