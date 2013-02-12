Госдеп США ввел санкции против физических и юридических лиц из 6 стран

Госдеп США ввел санкции против физических и юридических лиц из Белоруссии, КНР, Венесуэлы, Ирана, Сирии и Судана. Об этом сообщается на сайте американского внешнеполитического ведомства.

Физические лица и предприятия, которых Вашингтон обвиняет в нарушении американского закона о нераспространении оружия массового уничтожения на территории Ирана, КНДР и Сирии, теперь в «черном списке». В частности, Госдеп принял ограничительные меры против двух белорусских предприятий — "ТМ Сервисиз Лимитед" и Республиканского научно-промышленного унитарного предприятия ДБ "Радар", четырех китайских компаний, гражданина КНР Ли Фанвэя, двух иранских компаний Iran Electronics Industries и Marine Industries Organization, иранца Милада Джафари, двух суданских предприятий, сирийского предприятия Army Supply Bureau, а также венесуэльского предприятия Venezuelan Military Industry Company, сообщает kommersant.ru.



