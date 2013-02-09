Басманный суд изменил меру пресечения Сергию Удальцову, Удальцов помещен под домашний арест до 6 апреля и лишен средств связи, его адвокат Виолетта Волкова объявила о создании Комитета Сергея Удальцова.

"Удальцова СКР и Басм.суд исключили из социума.Но связь с внешним миром возможна через защиту.Объявляю о создании Комитета Сергея Удальцова", - написала в Твиттере Волкова.

Сергей Удальцов проходит обвиняемым по уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти на Болотной площади, а также о приготовлении к организации массовых беспорядков на территории России.