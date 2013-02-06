Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал критерии людей, которых включили в российский "список Гуантанамо". В своем интерью дипломат назвать конкретные фамилии отказался.

"Потенциальные и реальные фигуранты нашего "списка Гуантанамо", если они поинтересуются тем, что происходит в данной сфере и примерят на себя эти критерии, могут, наверное, легко понять, кому из них не стоит запрашивать российскую визу", — заявил Рябков. Его интервью опубликовано на официальном сайте МИД РФ.

Заместитель министра уточнил: "Во-первых, речь идет о лицах, государственных служащих, судьях, причастных к нарушениям прав российских граждан и малолетних россиян, в том числе о тех, кто должен был бы понести за это ответственность, но такую ответственность не понес".

"Во-вторых, в этот список включены люди, посягнувшие на честь и достоинство наших граждан, оказавшихся жертвами американского произвола в плане действий правоохранительных органов, в том числе на территории третьих стран, а также те ответственные лица, которые вопреки нормам и национального американского законодательства, и международного права, гуманитарного права в том числе, создали некие объекты, на которых люди, обвиняемые, а иногда даже просто подозреваемые в каких-то преступлениях, годами содержатся без суда и следствия", — сказал Рябков.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков сообщил, что список американских граждан, к которым могут быть применены санкции по "закону Димы Яковлева", расширился до 60 человек.