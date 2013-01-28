Кремль опроверг слухи о назначении и.о. главы Дагестана Рамзана Абдулатипова

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг появившуюся в СМИ информацию о смене главы Дагестана. По словам пресс-секретаря главы государства, соответствующих "документов не было", Путин не подписывал никаких документов о назначении нового главы Дагестана.

Ранее портал "Кавказская политика" опубликовал интервью с Рамазаном Абдулатиповым, в котором политик заявил о подписанном накануне приказе о его назначении и.о. главы Дагестана. Позднее помощник Абдулатипова подтвердил эту информацию, передаёт РИА Новости.

В настоящее время пост главы Дагестана занимает Магомедсалам Магомедов. Слухи о его возможной отставке активно обсуждались в блогах и региональной прессе. Но представители главы региона их опровергали. В среду на минувшей неделе некоторые СМИ сообщили, что во вторник вечером Магомедов отправился в Москву, чтобы в том числе обсудить с Путиным свою досрочную отставку. Пресс-служба главы Дагестана опровергла и эту информацию, не уточнив цель поездки.

"АН" сообщали, что глава Дагестана Магомедсалам Магомедов не уйдет в отставку. Корреспондент из республики рассказал, что в Дагестане на протяжении всей минувшей недели активно обсуждались сообщения некоторых средств массовой информации о вероятном досрочном уходе в отставку главы республики Магомедсалама Магомедова. По утверждению отдельных независимых СМИ, уйти в отставку по собственному желанию Магомедову предложил президент России Владимир Путин.