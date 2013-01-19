Жириновский обвинил хасидов в расхищении коллекции Шнеерсона

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что хасиды уже принесли России ущерб. Жириновский напомнил, что в 1994 году хасиды взяли семь книг из коллекции Шнеерсона по межбиблиотечному обмену на два месяца и не вернули.

Лидер ЛДПР уверен, что Россия не должна передавать библиотеку Шнеерсона хасидам. В эфире «Вестей в субботу» Жириновский заявил: «Мы никому не должны». И пояснил: « Это получается сотни миллионов мы будем платить. За что? Вы представляете, сколько сделал Советский Союз? Государство Израиль создано только при участии Советского Союза, миллионам евреев жизнь была сохранена, — добавил предводитель либерал-демократов. — Эта библиотека была передана лично владельцами библиотеки — Шнеерсонами. Привезена частично в Москву. В это время революция, и все национализировали. И причем здесь вина сегодняшнего государства?».

«АН» сообщали, что американский суд обязал России платить ежедневно хасидам по 50 тысяч долларов за то, что еще в 2010 году библиотека не была передана по решению юстиции США.

Федеральный суд в Вашингтоне принял решение о наложении на Россию ежедневного штрафа за неисполнение вердикта о передаче «коллекции Шнеерсона».

Москва пообещала при необходимости пойти на адекватные ответные меры. В посольстве России в Вашингтоне назвали решение вашингтонского суда по архиву Шнеерсона незаконным, так как, согласно законам Российской Федерации, эта коллекция является частью культурного наследия страны и не может быть отчуждена.

Глава Министерства культуры России Владимир Мединский назвал решение вашингтонского суда по коллекции Ицхака Шнеерсона «странным русофобским спектаклем».

По словам министра культура Мединского, решение суда округа Колумбия, обязавшего правительство России ежедневно выплачивать хасидской общине «Хабад Любавич» $50 тысяч до даты возврата ей архива Шнеерсона, вся эта забавная история — предмет юридического диспута.