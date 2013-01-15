Лукашенко не хочет в президенты Белоруссии оппозиционера

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник в Минске на пресс-конференции заявил, что пока не решил, будет ли он участвовать в следующих президентских выборах в 2015 году.

Как сказал Лукашенко о своем участие в выборах, «одному Господу известно, будет ли кандидатом нынешний президент». Но он подчеркнул, что не видит президентом Белоруссии представителей оппозиции.

Президент Белоруссии пояснил: «Что касается так называемых оппозиционных кандидатов, я вообще их на каких-то руководящих постах видеть не хочу». По его мнению, это предатели белорусского народа. Лукашенко призвал уважать выбор народа. «Критикуйте, но не в ущерб интересам народа», — пояснил белорусский лидер.

Напомним, Александр Лукашенко стоит во главе Белоруссии уже 19 лет. Столь долгий срок его правления нередко становится поводом для ироничных комментариев со стороны журналистов, блогеров и зарубежных политиков.

Как сообщали «АН», Лукашенко предложил: «Если у вас есть сомнения по здоровью, то берите коньки, лыжи и завтра попробуем. Бежим 10 километров. Если вы приходите первым, то вы завтра будете президентом».