Россиянин Депардье разглядел в рядах оппозиции умных людей

Россиянин Депардье (актер французского происхождения) разглядел в рядах оппозиции умных людей, свое мнение Депардье озвучил в программе "Вести недели", отметив что у оппозиции "нет программы, нет ничего".

По мнению Депардье, среди оппозиции есть умные люди, в частности - Гарри Каспаров, но его ум "хорош для шахмат и все - но политика ведь намного сложнее", уверен бывший француз.