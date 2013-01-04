Лукашенко намерен сократить белорусский госаппарат

Президент Александр Лукашенко на встрече с главой своей администрации Андреем Кобяковым и помощником Натальей Петкевич заявил, что белорусский государственный аппарат будет сокращен. По его словам, минимум, на 25%.

Белорусский лидер сказал: "Мы договаривались, что это будет минимум 25%. Время настало. Если мы говорим о дебюрократизации, то, естественно, надо, чтобы чиновников было меньше".

По его словам, многие госслужащие сегодня в силу большого их количества находят себе "возможность заниматься даже теми вопросами, которые нам не нужны и которые как раз входят в перечень того бюрократизма, против которого мы с вами боремся".

Однако президент считает, что сокращения не должны быть чисто механическими, "надо точно определить, где именно чиновников надо сокращать". "Потому что мы можем нанести вред государственному управлению. Есть определенные устоявшиеся законы, пусть они субъективны, но они выстраданы людьми, и надо четко представлять, сколько в организации должно быть человек, чтобы она эффективно работала", - отметил он.

По мнению главы белорусского государства, в решении подобных вопросов не должно быть спешки и к этому процессу следует подходить серьезно и взвешенно, передают интернет-СМИ.