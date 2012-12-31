Путин поздравил с Новым годом глав зарубежных государств и правительств

Президент РФ Владимир Путин поздравил с наступающим Новым, 2013 годом глав зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Кремля.

В числе адресатов - президенты Абхазии, Азербайджана, Болгарии и т.д. В поздравлениях Путин выражает уверенность в укреплении двустороннего сотрудничества со странами зарубежья.

В частности, поздравляя Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, Владимир Путин подчеркнул интенсивное развитие в уходящем году российско-белорусского сотрудничества и хорошую отдачу, которую приносили совместная работа в рамках Союзного государства, Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также взаимодействие в рамках СНГ и ОДКБ. Глава Российского государства выразил поддержку дальнейшему углублению конструктивного сотрудничества и многоуровневой интеграции.

Кроме того, поздравляя с Рождеством и наступающим Новым годом Президента Боливарианской Республики Венесуэла Уго Чавеса, глава Российского государства выразил убеждённость, что стойкость и жизненная энергия Уго Чавеса помогут ему преодолеть выпавшие испытания и снова вернуться в строй и что под его руководством Боливарианская Республика Венесуэла будет и далее успешно развиваться.

"АН" писали, что здоровье Уго Чавеса после операции в Гаване ухудшилось. Маловероятно, что 10 января избранный президент Венесуэлы может принять присягу.

В числе прочих Владимир Путин направил поздравление с рождественскими и новогодними праздниками Президенту Соединённых Штатов Америки Бараку Обаме, в котором с удовлетворением отметил, что в уходящем году, несмотря на все предвыборные перипетии, удалось сохранить преемственность в российско-американском диалоге, и выразил убеждённость, что, опираясь на имеющиеся заделы, стороны смогут продвинуться вперёд в самых различных областях.

Глава Российского государства подчеркнул, что Россия и США были и остаются естественными союзниками в том, что касается противодействия современным вызовам и угрозам: международному терроризму, организованной преступности и наркотрафику, распространению оружия массового уничтожения. Также Владимир Путин выразил надежду на откровенный разговор на эти темы в ходе официального визита Барака Обамы в Россию в 2013 году.

Президент России также поздравил с наступающим Новым, 2013 годом ряд глав международных организаций, в частности Президента Международного Олимпийского комитета Жака Рогге и председателя координационной комиссии МОК по подготовке Олимпийских зимних игр в Сочи в 2014 году Жана-Клода Килли, которых поблагодарил за содействие в подготовке XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр в Сочи, а также президента Международной федерации хоккея с шайбой Рене Фазеля, президента Международной федерации дзюдо Мариуса Визера и президента Международной федерации футбольных ассоциаций Йозефа Блаттера, в послании которому выразил надежду на продолжение активной совместной работы по реализации целей и задач ФИФА, особенно в деле подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

Кроме того, Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом ряд бывших глав иностранных государств и правительств, в частности Джорджа Буша, Сильвио Берлускони, Герхарда Шрёдера, Тарью Халонен, Николя Саркози и других.

"АН" писали, что и президент РФ и премьер встретят Новый год дома в кругу семьи и близких.