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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Политика

Нарышкин предложил разработать формат будущего Евразийского парламента

, 18:15 [ «Аргументы Недели» ]

В Астане спикер Госдумы РФ Сергей Нарышкин на встрече с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым предложил создать специальную рабочую группу, которая бы начала разработку формата будущего Евразийского парламента.

По итогам прошедшей встречи Сергей Нарышкин сообщил в среду, что в беседе с президентом Казахстана были затронуты темы "парламентского измерения интеграционных проектов, в том числе будущего Евразийского экономического союза. Мы приступаем к этой работе".

Также спикер Госдумы РФ сообщил, что предложил председателям парламентов других стран Таможенного союза, Единого экономического пространства - Белоруссии и Казахстана - на встрече в Петербурге 17 мая собрать рабочую группу, которая бы начала "готовить материалы, разрабатывать формат будущего парламентского измерения Евразийского экономического союза", - цитирует его РИА Новости.

Напомним, ранее Сергей Нарышкин предлагал создать Евразийский парламент на основе прямых демократических выборов.

СБ

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