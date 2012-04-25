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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Политика

Состоялась инаугурация губернатора Крансодарского края Александра Ткачева

, 14:36 [ «Аргументы Недели» ]

В Краснодаре сегодня состоялась инаугурация губернатора Краснодарского края Александра Ткачева.Официальная церемония вступления в должность главы региона прошла в Музыкальном театре.

  Ткачев принес присягу губернатора,  держа правую руку на Конституции России и Уставе Краснодарского края. Кубанский казачий хор исполнил полный вариант гимна Краснодарского края в сопровождении Кубанского духового оркестра, передает ИТАР-ТАСС.Ткачев руководит регионом более 11 лет. Он был избран на этот пост 3 декабря 2000 года и переизбран в марте 2004. В апреле 2007 года Ткачев поставил перед президентом России вопрос о доверии. 11 марта 2012 года президент Дмитрий Медведев предложил переназначить Ткачева на пост губернатора Краснодарского края. Кандидатуру действующего главы региона утвердили на четвертый срок депутаты кубанского парламента.

ИЧ

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