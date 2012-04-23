Сенатор США обвинил иранского генерала в хвастовстве

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23 апреля 2012, 13:42 [ «Аргументы Недели» ]

newsru.co.il

В США назвали пустым враньём заявление Тегерана о том, что иранские ученые взломали коды компьютерной системы захваченного американского беспилотника RQ-170 и получили данные, необходимые для создания его копии.

"Этот самолет - наше достояние, и мы не будем раскрывать полученную информацию", - заявил генерал иранской армии Амир Али Хаджизахед, передает Интерфакс. По его словам, иранские эксперты сумели восстановить данные, которые хранились в компьютерной системе американского беспилотника, и начали работы по созданию копии аппарата.

Американский сенатор от штата Коннектикут Джо Либерман, в свою очередь, назвал "хвастовством" данные сообщения из Тегерана.

"АН" писали, что 17 января Тегеран согласился вернуть самолёт-шпион. Но не останки беспилотника, а авиамодельку - игрушечную копию БПЛА масштаба 1/80. США сочли это издевательством.

Напомним, в Иране 4 декабря был уничтожен американский БПЛА RQ-170, нарушивший воздушное пространство на востоке страны. Тегеран заявил о том, что, что сбитый в 225 км от границы с Афганистаном в небе над территорией ИРИ американский беспилотник, собирал данные для ЦРУ. США поначалу не подтверждали эту информацию.

Позже администрация президента США Барака Обамы просила Иран вернуть беспилотник. Власти ИРИ до последнего времени отказывались возвращать аппарат - во всяком случае, настоящий БПЛА, а не игрушку, которой могут заинтересоваться разве что коллекционеры и дети.