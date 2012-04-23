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23 апреля 2012, 09:40 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Изоражение сайта leftfront.ru

В правительство Москвы в понедельник утром представители оппозиции подали заявку на проведение 6 мая "Марша миллионов за честную власть". Акцию запланирована в виде шествия и митинга. В течение трех дней должен быть получен ответ из мэрии.

Шествие оппозиция хочет начать 6 мая в 15.00 от Триумфальной площади по Тверской улице и завершить митингом на Манежной площади. Участники акции намерены выразить свое отношение к итогам парламентских и президентских выборов, а также к предстоящей 7 мая инаугурации избранного президента РФ Владимира Путина, говорится в сообщении пресс-службы "Левого фронта".

"Мы не считаем прошедшие выборы легитимными и требуем досрочных выборов и коренной политической реформы", - отметил оппозиционер, передает РИА Новости.

Состав заявителей акции - Сергей Удальцов, Надежда Митюшкина, Сергей Давидис, Игорь Бакиров, Елена Лукьянова. В акции планируется участие различных политических и общественных организаций.

Мы готовы к переговорам. Готовы обсуждать маршрут, время проведения. Надеемся, что удастся согласовать мероприятие, чтобы оно прошло мирно, спокойно", - подчеркнул Удальцов.

"АН" писали, что накануне в Москве лидеры четырёх оппозиционных движений договаривались о формате и месте проведения "Марша миллионов".