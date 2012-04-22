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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика

В России может появиться новая партия коммунистов

22 апреля 2012, 18:21 [ «Аргументы Недели» ]

В ближайшее время в России может появиться новая коммунистическая партия. В политическую партию намерена преобразоваться общественная организация "Коммунисты России". Такое решение принял съезд организации. 

В работе съезда приняли участие 168 делегатов из 50 регионов страны. В интервью "Интерфаксу" первый секретарь центрального комитета Максим Сурайкин заявил: "Завтра мы намерены подать документы для регистрации в Министерство юстиции". Участники съезда уверены в том, что России нужна новая, здоровая коммунистическая партия. По их мнению, КПРФ уже изжила себя, отошла от принципов марксистско-ленинской позиции. 

ЕЛ

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