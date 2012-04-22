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22 апреля 2012, 08:58 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве лидеры четырёх оппозиционных движений в субботу определятся с форматом и местом проведения "Марша миллионов". Он должен будет пройти в центре столицы 6 мая, в канун инаугурации избранного президента Владимира Путина.

Лидеры протестного движения планируют всё сделать по закону. То есть согласовать свои действия с властями.

Специально для этого оппозиционеры собираются в рамках оргкомитета протестных акций. План проведения "Марша миллионов" 6 мая определят представители движений "Белая лента", "Лига избирателей", "Солидарность" и "Левый фронт", передает радио "Эхо Москвы".

Соответствующее уведомление в мэрию оппозиционеры подадут в понедельник или во вторник.

Главным требованием активистов станет проведение перевыборов – парламентских и президентских. Кроме того, оппозиция потребует наказать всех чиновников, которые, по её мнению, фальсифицировали результаты голосования.

"АН" писали, что на эту акцию в Москву планируют прибыть от 20 тысяч человек из других регионов.

Напомним, идея провести "Марш миллионов" была озвучена ещё в марте на Новом Арбате во время митинга, посвящённого итогам президентских выборов.