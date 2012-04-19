Коммунисты могут войти в Социал-демократический союз

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19 апреля 2012, 19:02 [ «Аргументы Недели» ]

Коммунисты могут принять участие в создаваемом представителями "Справедливой России" Социал-демократическом союзе. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что инициатива эсеров требует дополнительного обсуждения.

Ранее с инициативой созданий Социал-демократического союза выступили эсеры Геннадий Гудков и Илья Пономарев, член Общественной палаты РФ Елена Лукьянова. Учредительная конференция нового движения намечена на 24 апреля, передает РИА Новости. По мнению Геннадия Гудкова, союз объединит широкий спектр левых сил. "Мы это обсудим... Мы к любым идеям, связанным с укреплением наших связей и выработкой общей позиции по главным вопросам, относимся уважительно и внимательно", - сказал Геннадий Зюганов, отвечая на вопрос, готов ли он принять это предложение Миронова.