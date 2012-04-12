«Путин с доброй ленинской усмешкой обсудил эту проблему»

Премьер-министр России Владимир Путин считает разумным убрать словосочетание «два президентских срока подряд» из Конституции РФ. Об этом он сказал, отвечая на вопрос депутата фракции КПРФ, кинорежиссера Владимира Бортко. И добавил: «Мы же взрослые люди и понимаем, о чем говорим. Закон обратной силы не имеет, меня он не коснется. У меня есть возможность работать сейчас и следующий срок». Специально для «АН» на вопрос «Это благо для России - 30 лет править страной, ведь этого не было даже при Сталине?» отвечают…

Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации:

«Есть и политический заказ…»

- У нас в обществе сейчас существует идея об ограничении «срока годности» главы государства. Есть фальсификации на выборах – и есть общественный резонанс по этому поводу. Соответственно, есть и политический заказ, который реализует все те преференции, которые возникают по мере возникновения протестного потенциала. Аналогичная ситуация складывается и в отношении ограничения срока пребывания у власти того или иного лица. Владимир Путин с ходу поддержал этот диалог, потому что он понимает, что такой запрос сегодня есть и эту тему все равно придется обсуждать. Но проблема состоит в том, что все это его уже не коснется. Поэтому Путин с такой иронией и доброй ленинской усмешкой, с удовольствием обсудил с режиссером Бортко данную проблему, прекрасно понимая, что ее разрешение его никак не коснется. Я тоже обратил внимание на фразу Путина «у меня есть возможность работать сейчас и следующий срок». Что ж, «Единая Россия» в любом случае не пропустит любую другую формулировку.

Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности:

«Уверяли, что никакого преемника не будет…»

- Я бы не был столь категоричен, трактуя слова премьера так, что, дескать, он будет еще 12 лет править страной. Не думаю, что для государства будут позитивными такие длинные сроки управления, осуществляемого одним лицом. У всего есть какие-то ресурсы и пределы, и идея ограничения срока, наверное, несет в себе здравое зерно. Многие совершенно однозначно восприняли слова Путина «закон обратной силы не имеет», но ведь тут тоже может возникнуть вопрос юридических трактовок. Все увидели желание Путина быть президентом еще 12 лет, но ведь речь-то идет о другом, и если сейчас принять эту поправку, то очень спорно, сможет ли Путин принять участие в следующих выборах. То есть каждый увидел в этом то, что хотел, а либералы вообще уверены, что он собирается править еще 30 лет. Путин имел в виду не это и, думаю, что он не будет выдвигаться на следующий срок, а за те шесть лет, на которые он сейчас избран, в нашей стране произойдут серьезные изменения. Я очень хорошо помню, как, по мере приближения 2008 года, все наши либеральные эксперты и журналисты уверяли, что Путин пойдет на 3-й срок, что он «плевал на Конституцию» и все поменяет… И что? На третий срок он не пошел, и президентом стал Медведев. А теперь те же самые люди, которые уверяли всех и вся, что Путин плюет на Конституцию и никакого преемника не будет, начинают вопить, что он отмерил себе 30 лет. Это несколько странная дискуссия. И вообще сейчас обо всем этом говорить рано, потому что идет переформатирование политической системы, и пока не понятно, что из этого получится. Но я согласен с Путиным в том, что эту статью Конституции вполне можно изменить, и идея ограничения двумя сроками уместна. Думаю, что в ближайшее время это и будет сделано.

Александр Невзоров, режиссер, публицист, бывший ведущий телепрограммы «600 секунд»

«Первый профпригодный правитель»

- Ребят, вы что, ведь это же первый профпригодный правитель! Есть такая поговорка: «От добра добра не ищут»…