Саммит G20 Россия примет в петербургском Константиновском дворце

Саммит "Большой двадцатки" в 2013 году пройдет в Санкт-Петербурге. Управляющий делами президента России Владимир Кожин сообщил, что саммит G20 состоится в Константиновском дворце в Стрельне.

По словам Кожина, уже начата подготовка. "Мы уверены, что проведем саммит очень достойно, современно, при этом Санкт-Петербург не захлебнется, не остановится, жизнь не встанет", - рассказал управделами президента.

Поселок Стрельна находится в отдалении от центра северной столицы, поэтому город во время проведения форума сможет спокойно жить и работать, пишут местные СМИ.

Напомним, в 2006 году Константиновский дворец уже принимал саммит "Большой восьмерки".

Константиновский дворец, расположенный на южном берегу Финского залива, был построен в 1720 году для Петра Великого.

До 1917 года принадлежал императорской семье. После революции здание пришло в упадок, а во время Великой Отечественной войны почти полностью разрушено. Однако во второй половине 20-го века подверглось масштабной реставрации. В 2003 году дворец открылся как государственный комплекс "Дворец конгрессов".

Здание находится в ведении управления делами президента России. Саммит G20 собирает министров финансов и глав центральных банков, представляющих 19 крупнейших национальных экономик и Евросоюз, от лица которого выступает государство-председатель Совета ЕС. Впервые подобная встреча пройдет в России.