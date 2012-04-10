Генштаб: Российские силы ПВО готовы сбить северокорейскую ракету

Представители Генерального штаба Вооруженных сил РФ заявили, что средства противоракетной и противовоздушной обороны готовы уничтожить ракету "Ынха-3" КНДР, если она отклонится от курса и возникнет угроза ее падения на российской территории.

Предпринимать какие-то специальные меры по переводу в повышенные степени боевой готовности сил и средств ПРО и ПВО в связи с предстоящим пуском северокорейской ракеты не планируется.

Средства ПВО Восточного военного округа также круглосуточно несут боевое дежурство. По данным Генштаба, система предупреждения о ракетном нападении и система контроля космического пространства работают в условиях постоянной боевой готовности и в реальном времени отслеживают обстановку в воздушно-космическом пространстве.

Разведка в Сеуле подтвердила факт установки ракеты, основываясь на данных спутниковых снимков. Первая ступень северокорейской ракеты "Ынха-3", запуск которой запланирован на будущую неделю, установлена на стартовой площадке Тончан-ни в уезде Чхольсан провинции Пхенан-Пукто на северо-западе КНДР.

КНДР в середине марта объявила о планируемом запуске ракеты-носителя "Ынха-3" ("Млечный путь") со спутником связи "Кванменсон-3" ("Яркая звезда"). Старт ракеты намечен на период с 12 по 16 апреля.

Власти КНДР уверяют, что запуск ракеты-носителя "Ынха-3" со спутником связи имеет мирный характер. Но ряд стран, в том числе Соединенные Штаты, считают, что под видом запуска спутника Северная Корея намерена провести испытания баллистической ракеты.