«Нет традиций – не будет и оружия!»

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин заявил, что в рамках военно-промышленной комиссии при правительстве РФ в ближайшие дни заработает Лаборатория оружия. По словам Рогозина, в ней «мы сконцентрировали разработчиков, ведущих конструкторов, идеологов не только оружия, но и в целом всех тех элементов, которые формируют экипировку современного военнослужащего». В надежде хоть как-то помочь Лаборатории оружия специально для «АН» на вопрос «Какое оружие сегодня нужно для спасения Отечества?» отвечают…

Анатолий Ситнов, заместитель руководителя Комиссии РСПП по оборонно-промышленному комплексу,

бывший начальник вооружений Вооруженных сил России (1994-2000 гг.), генерал-полковник запаса:

«Вот если бы Рогозин восстановил институт генеральных конструкторов...»



- Да уж, это предложение отличается какой-то «особой новизной»! Разработка любого оружия требует не лабораторных исследований, а хорошего институтского обеспечения. А ведь у нас еще кое-где остались конструкторские бюро… Вот сейчас банкротят Ижевский завод, но как его можно банкротить, если этот завод выпускает автоматы? Причем, фактически ликвидировано производство автоматов в Туле, а теперь ликвидируют завод, который выпускает автоматы и снайперские винтовки. Поэтому говорить, что такая лаборатория закроет все, - это очередная глупость, которая имеет место быть и в других отраслях, как, например, создание «центра компетентности по лопаткам, по газотурбинам». Мол, раз нет целого КБ, так давайте создавать некие центры компетентности... Но это же полная безграмотность по отношению к разработке оружия пятого поколения. «Если нет традиций, то не будет и оружия!» - вот так можно и сказать Рогозину. А то, что он создает, - это фактически уничтожение того, что еще есть, потому что любое КБ начинает работать и что-то выдавать на-гора через 15-20 лет. Революционно ничего не делается – только эволюционно, и каждое КБ разрабатывает что-то новое, развивается и т.д. Вот если бы Рогозин восстановил институт генеральных конструкторов, это было бы правильно, а генеральный конструктор на каждом направлении связывал бы эту систему. Но ведь у генконструктора в управлении должен быть институт, где он был бы и генеральным директором, и, собственно, генконструктором. А у нас сейчас везде исполнительные директора, и вообще нет промышленного пространства, зато есть куча никому не нужных предприятий, которые лежат на боку. А ведь для того, чтобы исправить существующее положение вещей, есть обычные и традиционные пути: идеология, цели, задачи, организация, финансы, кадры и система управления - вот что и должно быть! А создание этих, как говорит, С.Б. Иванов, «живопырок» не приведет ни к чему хорошему.

Что касается кадрового состава, то кадры тоже надо создавать. Если говорить о системах, так это яковлевская, миговская, ильюшинская, туполевская фирмы, которых уже нет. Всех уже разогнали – и кого же и где Рогозин будет собирать? Сейчас некому провести осевую линию, а если всех опять сгонят в одну кучу, то и будем закупать дистанционно пилотируемые аппараты. «Мы продали России такое старье, что нам не жалко», - так как-то сказал один из бывших генералов Израиля.

Создавая новую структуру, надо идти от технократического правительства, определять цели и задачи, заниматься инвестициями в развитие новых технологий. Нужно вкладывать не в «Сколково», поскольку таких сколковых у нас в стране построены сотни, а туда, где есть научные школы. И не надо все создавать с нуля, потому что все, что «с нуля», - это мертворожденное дитя. У них уже нет времени на развитие. Скажем, дать какому-то полномасштабному КБ дополнительную задачу и программу – и они это будут решать и решат. А чтобы создать КБ заново… Ну, придут люди, которые что-то там знают, но нет ни технологов, ни испытательной базы. И что это КБ создаст? Вот прекратили заказы Тульскому кусту – и нет Тульского оружейного завода! А ведь это прапразавод, который разрабатывал все и вся! И так везде: отсутствие традиций, кадров, генераторов идей в виде генеральных конструкторов и директоров… Так все и умрет! Покупаем корыта «Мистрали», вот и будем их дальше покупать.

Задан алгоритм на разрушение. Просто идет уничтожение при общей суете вокруг проблемы. Уничтожили авиапром, радиолокацию, а элементную базу вообще не развили. Когда еще Жорес Алферов докладывал об элементной базе Владимиру Путину – тот принял решение, сказал «да!»… Ну, и где элементная база? «Самсунг» и «Интел» сейчас работают в 22 нанометра, а какая у нас в России элементная база, простите? В стране нет ни подшипников, ни штепсельных разъемов, а он собирается создавать Лабораторию оружия… У нас была Секция прикладных проблем, которая отслеживала все научные разработки и изобретения, и при разработке оружия обращала их на пользу государству. По этому аналогу и американцы создали нечто подобное. А мы ее у себя разогнали, и теперь через 5 лет создаем вновь. К руководству страной пришли безграмотные люди, что тут поделать… Надо уйти от принципа «до основанья, а затем». У нас каждый раз все уничтожают, а потом начинают все отстраивать заново. Нельзя же работать в режиме «старт-стоп»! Хочу подчеркнуть, что генеральные конструкторы должны обязательно назначаться правительством, и они не должны сниматься руководителями холдингов и частных структур. Иначе просто не будет ни государственной политики, ни единой системы, а будет Система Иванова, Петрова, Сидорова…

Владимир Дворкин, главный научный сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН, действительный член Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН), генерал-майор, профессор:

«Мы уже много наговорили о перспективах»

- Какое оружие нужно России - это почти риторический вопрос. Лаборатория оружия… И название-то какое-то пиаровское - без конкретных механизмов его функционирования, без разработки тактико-технических требований... По-моему, все это совершенно бесполезно. Другое дело, если это какой-то «загоризонтный» вопрос, рассчитанный на какие-то далекие перспективы. Но мы уже много наговорили о перспективах, включая, скажем, генное оружие. Пока никто не прояснит облик задумки под названием «лаборатория оружия», ничего конкретного я сказать не смогу. А этот облик может проясняться еще достаточное количество времени, как и многие проекты наших Вооруженных сил. Скажем, обещание в ближайшие годы решить проблему жилья для военнослужащих. Это повторяется из года в год, но проблема стоит на месте. И тут опять та же картина и те же приемы работы. Все больше такого оргпиара, чтобы все думали, что действительно что-то делается. Но на самом деле, кроме обещаний и каких-то идей, ничего нет, никакого конкретного наполнения.

Андрей Кокошин, председатель Совета по проблемам международной безопасности при Отделении общественных наук РАН, член Научного совета Совета безопасности РФ, член наблюдательного совета госкорпорации «Роснано», профессор, академик РАН:

«Для защиты интеллектуальной собственности наших вооружений»

- Создать новое оружие – это одно. Но ведь нужно запатентовать и защитить с точки зрения интеллектуальной собственности все важнейшие позиции, которые у нас есть. Да, существуют международные механизмы и правила, но есть страны, которые не очень-то придерживаются этих правил, и с ними довольно-таки трудно иметь дело. «Калашников» - это яркий пример, а ведь это касается очень многих видов вооружений, которые всем известны и давно не являются секретными. Поэтому патентование и фиксация нашей интеллектуальной собственности не будет означать разглашение каких-то госсекретов. И эту объемную работу сделать просто необходимо, поскольку она послужит фундаментом для защиты интеллектуальной собственности наших вооружений уже новых поколений.

Георгий Шпак, командующий Воздушно-десантными войсками РФ в 1996-2003 гг., генерал-полковник запаса:



«Его пока еще мало»



- Безусловно, нашей стране нужно самое современное оружие, то есть такое, за которое наша армия была бы уважаема нашими оппонентами (или предполагаемыми оппонентами). Если расшифровывать этот вопрос по видам вооруженных сил, то надо начинать с авиации, ракетных войск стратегического назначения, сухопутных войск и т.д. Но я скажу кратко: я бы доверил нашей армии такое оружие, которое смогло бы защитить нашу независимость, суверенитет и позволило бы уважать нашу великую державу. И сейчас у нас есть такое оружие, которым мы можем ответить. Единственное, его пока еще мало.





