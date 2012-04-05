О создании Комитета гражданских инициатив - транспартийной структуры, которая, будет "открыто оппонировать" действующей российской власти, объявил в четверг бывший министр финансов России Алексей Кудрин.

Кудрин говорит, что не обсуждал создание своего Комитета гражданских инициатив с президентом Дмитрием Медведевым и премьером Владимиром Путиным и не собирается в будущем преобразовывать его в партию.

"У нашей страны есть все возможности, чтобы занять место одного из глобальных лидеров, но этому мешают архаичность политических институтов и косность государственного аппарата. Общество в своем развитии опережает власть - это означает, что перемены неизбежны. Необходимо сделать их эффективными, безопасными и приемлемыми для всех. Сегодня мы объединяем на внепартийной основе профессионалов, работающих в ключевых сферах - экономике, науке, образовании, здравоохранении, культуре - с целью определения и реализации наилучшего варианта развития страны", - говорится в заявлении комитета на официальном сате Кудрина.

В комитет вошли губернатор Кировской области Никита Белых, бывший сопредседатель "Союза правых сил" Леонид Гозман, бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин, глава предпринимательского объединения "ОПРА" Сергей Борисов, телеведущие Владимир Познер и Николай Сванидзе, экономисты глава ИНСОРа Игорь Юргенс, Евгений Ясин, основатель и научный руководитель ВШЭ и его дочь - правозащитница Ирина Ясина, руководитель Центра социальной политики Института экономики РАН Евгений Гонтмахер, кинорежиссер Юлий Гусман и другие, полный список из 38 имён можно увидеть здесь.

К числу первоочередных проектов Комитета на сегодняшний день относятся семь: "Справедливый суд", "Школа местного самоуправления", "Открытый бюджет", "Прозрачная полиция" и "Здравоохранение для всех", "равный старт" и "Гражданская солидарстность.

"АН" писали, что сегодня Алексей Кудрин заявлял о том, что публично объявит об открытии Комитета.

Отметим, что 3 апреля избранный президент РФ, а пока премьер Владимир Путин решил зарегистрировать "Народный фронт" в качестве движения и выразил готовность возглавить координационный совет этого объединения.

Напомним, на протяжении 11 лет Кудрин возглавлял Министерство финансов РФ. Должность заместителя председателя правительства РФ — министра финансов он впервые занял в 2000 году. В 2004-2007 годах он выполнял только обязанности министра финансов, а затем вновь был назначен одновременно и на должность вице-премьера. 26 сентября прошлого года президент Дмитрий Медведев отправил Кудрина в отставку.