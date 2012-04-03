Нургалиев готов войти в новый состав Правительства

Глава Министерства внутренних дел России Рашид Нургалиев заявил, что он готов войти в новый состав Правительства. Нургалиев готов войти в новый состав кабинета министров в случае, если ему "поверят и доверят".

"Я офицер. Я свое место в строю всегда знаю", - заявил министр. "Надо значит надо. Поверят, доверят - значит да, нет - вопросов нет", - цитирует Нургалиева "Интерфакс".

Напомним, ранее пресс-секретари Дмитрия Медведева и Владимира Путина заявляли о том, что состав Правительства будет определено после консультации между президентом и премьером.