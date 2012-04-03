Медведев подписал закон об упрощении регистрации политических партий

Новый закон о регистрации политических организаций в России подписал сегодня в Москве президент РФ Дмитрий Медведев в присутствии представителей инициативных групп по созданию политических партий.

Закон вступит в силу с 4 апреля, когда он будет опубликован в официальной прессе.

Закон о либерализации, который подписал Дмитрий Медведев, существенно смягчает требования к регистрации и деятельности политических партий. Минимальная численность членов партии, необходимая для ее регистрации, снижена в 80 раз — с 40 тысяч до 500 человек.

Теперь партию невозможно упразднить на основании того, что в ее региональных отделениях недостаточное количество членов. Однако по новому закону партии не вечны: если партия в течение 7 лет подряд не принимает участие в выборах, то она подлежит ликвидации. Партия также будет обязана предоставлять в Центризбирком раз в 3 года, но не позднее 1 апреля, сводный финансовый отчет о поступлении и расходовании средств.

В настоящее время партии отчитываются о расходовании средств ежегодно.

Новый закон вводит запрет на использование при регистрации наименований, которые схожи с названиями существующих или уже не существующих политических партий "до степени смешения".

В законе о регистрации партий скорректирована норма, когда отказ в регистрации партии выносился без объяснения причин и права апелляции. Теперь отказ в регистрации должен быть тщательно аргументирован, а партии предоставлено время для устранения выявленных недочетов.

Еще одно новшество в законе: вводятся основания для приостановления госрегистрации. Они действуют на срок, не превышающий трех месяцев. Партии за этот срок обязаны ликвидировать замечания Минюста России.

Также определено, что документ о государственной регистрации партии должен быть выдан не позднее, чем через месяц со дня подачи заявления на регистрацию.

"АН" писали, что, президент внес в Госдуму проект закона об упрощении регистрации партий 23 декабря 2011.

23 марта депутаты Госудумы РФ единогласно проголосовали за принятие в третьем, окончательном, чтении президентского закона. Совет Федерации в среду, 28 марта, одобрил законопроект, упрощающий регистрацию партий и снижающий их минимальную численность с 40 тысяч до 500 человек. За закон проголосовали 124 сенатора, против - шесть.