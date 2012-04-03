МИД РФ: Россия отказалась наблюдать за испытаниями ПРО США

Россия не планирует свое присутствие на испытательных пусках американской системы ПРО AEGIS SM-3 на территории США, поскольку это бесполезно, заявил во вторник замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.



Присутствие при испытаниях не снимет озабоченности российской стороны, заявил Рябков в интервью агентству Интерфакс. Он добавил, что пока явных доводов в пользу принятия приглашения США нет.

"АН" писали, что "на полях" саммита в Сеуле, Барак Обама при встрече с Дмитрием Медведевым пообещал, в случае переизбрании на пост президента США, быть более гибким в вопросе ПРО, если Путин предоставит ему пространство для манёвра.