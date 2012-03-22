Кофи Аннан приедет в столицу России в субботу

Кофи Аннан приедет в Москву в субботу и встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым днем в воскресенье. Спецпосланник генсека ООН и Лиги арабских государств по Сирии прибудет с делегацией оппозиционеров.

Ранее о предстоящем визите сообщил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. По его словам, Кофи Аннан прибудет в Москву "через пару дней", до конца этой недели. 21 марта Совет Безопасности ООН единогласно принял заявление, выражающее "полнейшую поддержку" предложениям, выдвинутым Аннаном. В заявлении ООН президента Сирии Башара Асада и представителей сирийской оппозиции призывают "по доброй воле" работать с Аннаном, чтобы немедленно реализовать его план из шести пунктов по разрешению кризиса в стране.