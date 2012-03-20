Верховная Рада: Тимошенко совершила государственную измену

В действиях экс-премьера Украины Юлии Тимошенко есть признаки государственной измены. Это установила временная следственная комиссия Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств подписания газовых соглашений между НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" в 2009 году.

Отчет комиссии украинский парламент принял сегодня большинством голосов. "В действиях премьер-министра Украины Тимошенко усматриваются признаки уголовных преступлений и личная зависимость и заинтересованность, которые выходят за рамки превышения власти и служебных полномочий, в которых Тимошенко признана виновной судом.

Среди признаков других преступлений, действия Тимошенко имеют и признаки государственной измены", - говорится в постановлении Рады. Отчет будет передан в администрацию президента Украины, кабинет министров, Генпрокуратуру, Службу безопасности,в парламенты европейских стран для ознакомления: в Совет Европы, Европейский парламент, а также Российской Федерации, США, Парламентской ассамблее НАТО."АН" сообщали, что 11 октября 2011 года Печерский районный суд Киева приговорил Юлию Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией.

В настоящее время Тимошенко отбывает срок в колонии в Харькове.